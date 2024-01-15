Politico: Фон дер Ляйен остается фавориткой на пост главы Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен остается фавориткой на второй срок в должности, и ни один другой кандидат, как представляется, пока не имеет шансов заменить ее.

Об этом говорится в публикации издания Politico, чьи журналисты пообщались с многочисленными источниками в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

В прошлом году некоторое время казалось, что у кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту президента Еврокомиссии могут возникнуть проблемы, пишет издание.

Среди причин – ее безоговорочная солидарность с Израилем в борьбе страны против ХАМАС. Фон дер Ляйен критиковали за то, что она превысила свои должностные инструкции.

Дипломаты были разгневаны тем, что фон дер Ляйен проигнорировала совместное заявление министров иностранных дел ЕС, которое представляло позицию Евросоюза и призывало Израиль к сдержанности и уважению к международному праву.

Около 800 сотрудников Еврокомиссии подписали письмо с критикой ее безусловной и "неконтролируемой" поддержки одной из двух сторон в конфликте.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель публично упрекал фон дер Ляйен за то, что она говорит от имени всего ЕС.

Однако сегодня, утверждает издание, позиция фон дер Ляйен снова прочна.

"Она не только остается фаворитом на второй срок на посту президента комиссии; ни один другой кандидат, кажется, не имеет шансов заменить ее, когда лидеры ЕС встретятся этим летом, чтобы распределить главные должности в блоке", – говорится в публикации.

В разговорах с десятками чиновников и дипломатов ЕС мало кто высказывал журналистам серьезные сомнения в том, что фон дер Ляйен получит мандат снова. Сейчас критика в ее адрес в Брюсселе вообще стихла.

И хотя недоброжелатели у нее остаются, они пока не смогли объединиться вокруг кандидатуры, которая могла бы бросить вызов фон дер Ляйен.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что 2024 год является "ключевым годом для демократии", поскольку состоятся выборы в Европарламент на фоне серьезных вызовов, стоящих перед континентом прежде всего из-за агрессии РФ против Украины.