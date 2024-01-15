Норвегія розгортає в Ісландії винищувачі F-35

Норвегія розгортає в Ісландії чотири винищувачі F-35 в межах місії НАТО з повітряного спостереження та можливостями перехоплення літаків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Об'єднане командування ВПС НАТО.

Як йдеться у заяві, Норвегія здійснює перше з трьох розгортань винищувачів НАТО в Ісландії, запланованих на 2024 рік. Осло вже вчетверте залучає свої літаки п'ятого покоління до цієї місії.

Командування наразі планує до середини лютого здійснити вильоти чотирьох винищувачів F-35 з авіабази Кефлавік для патрулювання повітряного простору Альянсу.

"Два норвезьких винищувачі F-35 на авіабазі Кефлавік перебуватимуть у стані бойової готовності 24 години на добу 7 днів на тиждень та готові до підйому в повітря для захисту повітряного простору НАТО й міжнародного повітряного простору поблизу Ісландії", – йдеться в повідомленні.

Вильоти включатимуть тренування та реагування за тривогою, наприклад, з виявлення невідомих літаків як законної відповіді на загрозу територіальній цілісності країни-члена Альянсу, зазначають у командуванні.

Відповідно до домовленостей НАТО з патрулювання повітряного простору, які контролюються Повітряним командуванням ВПС Альянсу в німецькому Рамштайні, усі члени блоку колективно беруть участь у виконанні цієї місії в повітряному просторі Європи.

Королівські ВПС Норвегії виконують цю місію спостереження за власним і сусіднім повітряним простором для НАТО з авіабази Евенс, розташованої приблизно за 1400 кілометрів на північ від Осло.

У листопаді повідомляли, що Норвегія підіймала у повітря винищувачі F-35 у відповідь на підліт кількох російських винищувачів і бомбардувальників.

Країни НАТО регулярно перехоплюють російські літаки біля свого повітряного простору.

Приміром, у червні винищувачі Королівських військово-повітряних сил Британії за три тижні перехопили 21 російський літак поблизу повітряного простору НАТО під час місії в Естонії.