До Данії прибули норвезькі F-16 для навчання українців

Норвегія завершила передання Данії двох винищувачів F-16, призначених для навчання українських льотчиків.

Про це у Twitter (X) сповістили Збройні сили Норвегії, пише "Європейська правда".

Приземлення норвезьких F-16 у Данії "стало важливим кроком у нашій постійній підтримці України", йдеться в повідомленні.

"Після понад 40 років експлуатації ці літаки будуть тренувати українських військовослужбовців, посилюючи нашу відданість справі оборони України", – додали в норвезьких Збройних силах.

Norwegian F-16s land in Denmark, marking an important step in our ongoing support for Ukraine. After over 40 years in service, these aircraft will now train Ukrainian military personnel, reinforcing our commitment to Ukraine's defense. 🇳🇴✈️🇺🇦 #StrongerTogether #SupportUkraine pic.twitter.com/3fjttX7Z41 — Norwegian Armed Forces | Forsvaret (@Forsvaret_no) January 5, 2024

Цього тижня Норвегія оголошувала, що відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів їхньому використанню, й підтвердила відправлення 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні.

Бельгія також відправить два двомісні винищувачі F-16 і близько п'ятдесяти осіб до Данії в період з березня по вересень для навчань українських пілотів.

Українські пілоти проходять або будуть проходити підготовку у США, Румунії, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.