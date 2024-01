До Данії прибули норвезькі F-16 для навчання українців

Норвегія завершила передання Данії двох винищувачів F-16, призначених для навчання українських льотчиків.

Про це у Twitter (X) сповістили Збройні сили Норвегії, пише "Європейська правда".

Приземлення норвезьких F-16 у Данії "стало важливим кроком у нашій постійній підтримці України", йдеться в повідомленні.

"Після понад 40 років експлуатації ці літаки будуть тренувати українських військовослужбовців, посилюючи нашу відданість справі оборони України", – додали в норвезьких Збройних силах.

