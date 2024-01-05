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До Данії прибули норвезькі F-16 для навчання українців

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П'ятниця, 5 січня 2024, 19:41

Норвегія завершила передання Данії двох винищувачів F-16, призначених для навчання українських льотчиків.

Про це у Twitter (X) сповістили Збройні сили Норвегії, пише "Європейська правда".

Приземлення норвезьких F-16 у Данії "стало важливим кроком у нашій постійній підтримці України", йдеться в повідомленні.

"Після понад 40 років експлуатації ці літаки будуть тренувати українських військовослужбовців, посилюючи нашу відданість справі оборони України", – додали в норвезьких Збройних силах.

Цього тижня Норвегія оголошувала, що відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів їхньому використанню, й підтвердила відправлення 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні.

Бельгія також відправить два двомісні винищувачі F-16 і близько п'ятдесяти осіб до Данії в період з березня по вересень для навчань українських пілотів.

Українські пілоти проходять або будуть проходити підготовку у США, Румунії, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.

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