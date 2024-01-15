Норвегия развертывает в Исландии истребители F-35

Норвегия разворачивает в Исландии четыре истребителя F-35 в рамках миссии НАТО по воздушному наблюдению с возможностями перехвата самолетов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Объединенное командование ВВС НАТО.

Как говорится в заявлении, Норвегия осуществляет первое из трех развертываний истребителей НАТО в Исландии, запланированных на 2024 год. Осло уже в четвертый раз привлекает свои самолеты пятого поколения к этой миссии.

Командование сейчас планирует до середины февраля осуществить вылеты четырех истребителей F-35 с авиабазы Кефлавик для патрулирования воздушного пространства Альянса.

"Два норвежских истребителя F-35 на авиабазе Кефлавик будут находиться в состоянии боевой готовности 24 часа в сутки 7 дней в неделю и готовы к подъему в воздух для защиты воздушного пространства НАТО и международного воздушного пространства вблизи Исландии", – говорится в сообщении.

Вылеты будут включать тренировки и реагирование по тревоге, например, по выявлению неизвестных самолетов как законного ответа на угрозу территориальной целостности страны-члена Альянса, отмечают в командовании.

В соответствии с договоренностями НАТО по патрулированию воздушного пространства, которые контролируются Воздушным командованием ВВС Альянса в немецком Рамштайне, все члены блока коллективно участвуют в выполнении этой миссии в воздушном пространстве Европы.

Королевские ВВС Норвегии выполняют эту миссию наблюдения за собственным и соседним воздушным пространством для НАТО с авиабазы Эвенс, расположенной примерно в 1400 километрах к северу от Осло.

В ноябре сообщалось, что Норвегия поднимала в воздух истребители F-35 в ответ на подлет нескольких российских истребителей и бомбардировщиков.

Страны НАТО регулярно перехватывают российские самолеты возле своего воздушного пространства.

К примеру, в июне истребители Королевских военно-воздушных сил Британии за три недели перехватили 21 российский самолет вблизи воздушного пространства НАТО во время миссии в Эстонии.