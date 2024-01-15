Зеленский прилетел в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл с рабочим визитом в Швейцарию.

Об этом сообщил в своем Twitter (Х) глава швейцарской дипломатии Игнацио Кассис пишет "Европейская правда".

Он опубликовал фото встречи с Зеленским в аэропорту и слова поздравлений.

Benvenuto in Svizzera, Signor Presidente

Willkommen in der Schweiz, Herr Präsident

Bienvenue en Suisse, Monsieur le Président

Вітаємо у Швейцарії, пане Президенте@ZelenskyyUa 🇨🇭🤝🇺🇦 pic.twitter.com/7ycRkjTIGH January 15, 2024

Сам Зеленский в Twitter (X) подтвердил, что прибыл в Швейцарию. По его словам, он будет говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", – написал президент.

Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что в рамках визита в Швейцарию Зеленский встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом.

Кроме того, он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч – в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе анонсировали, что Зеленский примет участие в одном из мероприятий 16 января.

Зеленский выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".