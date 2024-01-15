Керівна партія Іспанії дещо відновила рейтинг після падіння через скандальний закон про амністію

Керівна Іспанська соціалістична робітнича партія прем’єра Педро Санчеса потроху оговтується від негативного впливу, спричиненого суперечками щодо амністії каталонських сепаратистів.

Про це свідчать результати січневого барометра інституту 40dB для El Pais і Cadena SER, передає "Європейська правда".

Соціалісти піднялися майже на один пункт в електоральних симпатіях порівняно з попереднім опитуванням, проведеним у грудні, в якому правий блок досяг абсолютної більшості в опитуванні вперше після липневих виборів.В цьому ж опитуванні 60% відкинули амністію, оскільки вважали її "несправедливою".

Незважаючи на покращення, соціалісти на три десятих відстають від свого результату на загальних виборах.

Консервативна Народна партія, яка в грудневому опитуванні набрала 35% голосів – майже на два пункти більше, ніж результат, отриманий нею на виборах у липні, – за один місяць втратила три десятих відсотка.

У розрізі блоків сума голосів за Народну партію (34,7%) та Vox (10,9%) на 3,2 пункту випереджає суму голосів Соціалістичної партії (31,4%) та Sumar (11%).

Як відомо, Педро Санчес знову став прем’єром Іспанії в середині листопада завдяки підтримці семи каталонських законодавців в обмін на суперечливу угоду про амністію для тих, кому загрожує судовий процес через невдалу спробу проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.

Іспанська права опозиція активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.

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