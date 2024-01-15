Правящая партия Испании немного восстановила рейтинг после падения из-за скандального закона об амнистии

Правящая Испанская социалистическая рабочая партия премьера Педро Санчеса понемногу оправляется от негативного влияния, вызванного спорами об амнистии каталонских сепаратистов.

Об этом свидетельствуют результаты январского барометра института 40dB для El Pais и Cadena SER, передает "Европейская правда".

Социалисты поднялись почти на один пункт в электоральных симпатиях по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в декабре, в котором правый блок достиг абсолютного большинства в опросе впервые после июльских выборов. В этом же опросе 60% отвергли амнистию, поскольку считали ее "несправедливой".

Несмотря на улучшение, социалисты на три десятых отстают от своего результата на всеобщих выборах.

Консервативная Народная партия, которая в декабрьском опросе набрала 35% голосов – почти на два пункта больше, чем результат, полученный ею на выборах в июле, – за один месяц потеряла три десятых процента.

В разрезе блоков сумма голосов за Народную партию (34,7%) и Vox (10,9%) на 3,2 пункта опережает сумму голосов Социалистической партии (31,4%) и Sumar (11%).

Как известно, Педро Санчес снова стал премьером Испании в середине ноября благодаря поддержке семи каталонских законодателей в обмен на противоречивое соглашение об амнистии для тех, кому грозит судебный процесс из-за неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Испанская правая оппозиция активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.

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