У Франції звинувачують Британію у смерті мігрантів під час спроби перетнути Ла-Манш

Мер французького прибережного міста Вімере Жан-Люк Дубаеле стверджує, що у смерті п'ятьох мігрантів під час спроби перетнути протоку Ла-Манш минулими вихідними винна британська міграційна система.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері BFMTV.

Дубаеле заявив, що в його місті відчувається "гнів щодо британців" і смуток, а Париж і Лондон повинні змінити домовленості про контроль за нелегальною міграцією через Ла-Манш.

"Якщо мігранти хочуть поїхати до Англії, то це з поважної причини, тому що їх там чекають, вони можуть працювати без контракту, можуть працювати нелегально. Ось чому у нас тут така велика міграційна проблема", – вважає мер Вімере.

"Що стосується англійців, то я вважаю їх відповідальними за те, що сталося в моїй комуні цими вихідними, і контрабандистів теж", – додав він.

Минулими вихідними під час спроби перетнути Ла-Манш на малих човнах загинули щонайменше п’ятеро мігрантів. Біля узбережжя Вімере врятували ще понад 70 людей, а загалом у ніч проти 14 січня в Ла-Манші витягли з води 182 мігрантів.

Проблема з міграцією на малих човнах є політичним пріоритетом для британського уряду і яблуком розбрату з Францією, оскільки десятки тисяч людей щороку здійснюють цю небезпечну мандрівку.

За даними британського уряду, у 2023 році майже 30 тисяч мігрантів перетнули Ла-Манш з материкової Європи до Британії на невеликих човнах, що на третину менше, ніж у попередньому році.