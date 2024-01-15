Во Франции обвиняют Британию в смерти мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш

Мэр французского прибрежного города Вимере Жан-Люк Дубаэле утверждает, что в смерти пятерых мигрантов при попытке пересечь пролив Ла-Манш в минувшие выходные виновата британская миграционная система.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире BFMTV.

Дубаэле заявил, что в его городе чувствуется "гнев в отношении британцев" и грусть, а Париж и Лондон должны изменить договоренности о контроле за нелегальной миграцией через Ла-Манш.

"Если мигранты хотят поехать в Англию, то это по уважительной причине, потому что их там ждут, они могут работать без контракта, могут работать нелегально. Вот почему у нас здесь такая большая миграционная проблема", – считает мэр Вимере.

"Что касается англичан, то я считаю их ответственными за то, что произошло в моей коммуне в эти выходные, и контрабандистов тоже", – добавил он.

В минувшие выходные при попытке пересечь Ла-Манш на малых лодках погибли по меньшей мере пятеро мигрантов. У побережья Вимере спасли еще более 70 человек, а всего в ночь на 14 января в Ла-Манше вытащили из воды 182 мигранта.

Проблема с миграцией на малых лодках является политическим приоритетом для британского правительства и яблоком раздора с Францией, поскольку десятки тысяч людей ежегодно совершают это опасное путешествие.

По данным британского правительства, в 2023 году почти 30 тысяч мигрантов пересекли Ла-Манш с материковой Европы в Британию на небольших лодках, что на треть меньше, чем в предыдущем году.