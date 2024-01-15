ЄС засудив черговий запуск балістичної ракети Північною Кореєю

Європейський Союз 15 січня "рішуче засудив" запуск Північною Кореєю твердопаливної балістичної ракети напередодні.

Таку заяву опублікувала речниця Європейської комісії з питань зовнішньої політики Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

Євросоюз закликав КНДР "припинити всі незаконні дії, які підривають міжнародний мир і безпеку в її регіоні та за його межами".

"Єдиний шлях до сталого миру і безпеки на Корейському півострові лежить через залучення КНДР до діалогу з відповідними сторонами і дотримання своїх зобов'язань за резолюціями Ради безпеки ООН щодо повної, контрольованої і незворотної відмови від ядерної зброї і балістичних ракет", – додала представниця Єврокомісії.

Вона нагадала, що ЄС готовий співпрацювати для сприяння змістовному дипломатичному процесу, спрямованому на "повну, контрольовану і незворотну денуклеаризацію Корейського півострова".

Північна Корея раніше заявила про успішний тестовий запуск твердопаливної балістичної ракети середньої дальності.

Це перше ракетне випробування КНДР у новому році. Останній раз перед цим пуск був 18 грудня, коли Північна Корея запустила твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.

Твердопаливні ракети вважаються важчими для виявлення на етапі перед пуском.

Увечері 11 січня Південна Корея повідомила, що поблизу ядерного полігону в КНДР зафіксували землетрус магнітудою 2,4.