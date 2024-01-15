КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної ракети

Північна Корея заявила про успішний тестовий запуск твердопаливної балістичної ракети середньої дальності.

Як повідомляє південнокорейське Yonhap, пише "Європейська правда", таку інформацію поширило державне інформагентство КНДР.

Пуск пояснили "плановою діяльністю" для розробки потужних систем озброєння. Часу та інших деталей польоту ракети не наводять.

KCNA

Раніше Південна Корея заявила, що близько 14:55 за місцевим часом у неділю зафіксувала пуск з району поблизу Пхеньяна і ракета подолала близько тисячі кілометрів, перш ніж впала у море.

Це перше ракетне випробування КНДР у новому році. Останній раз перед цим пуск був 18 грудня, коли Північна Корея запустила твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.

Твердопаливні ракети вважаються важчими для виявлення на етапі перед пуском.

Увечері 11 січня Південна Корея повідомила, що поблизу ядерного полігону в КНДР зафіксували землетрус магнітудою 2,4.