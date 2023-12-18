Північна Корея провела запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея в понеділок запустила ракету класу МБР з дальністю польоту, здатною досягти будь-якої точки Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За словами парламентського віцеміністра оборони Японії Шінго Міяке, ракета МБР може подолати понад 15 000 км, що означає, що вона може досягти будь-якої точки Японії і материкової частини Сполучених Штатів.

Минулого тижня Південна Корея попередила, що КНДР, можливо, готується до запуску міжконтинентальної балістичної ракети. Об'єднаний комітет начальників штабів у Сеулі заявив, що в понеділок ракета була запущена з району поблизу столиці Пхеньяна в напрямку моря біля східного узбережжя Північної Кореї і пролетіла близько 1 000 км.

Міністерство оборони Японії повідомило, що політ тривав 73 хвилини, що трохи менше, ніж 74 хвилини польоту МБР, запущеної Північною Кореєю в липні. За повідомленням Японії, ракета досягла максимальної висоти понад 6 000 км і впала в море на захід від Хоккайдо за межами виключної економічної зони Японії.

Згідно з експертним аналізом попередніх випробувань північнокорейських ракет дальнього радіусу дії, ракета, випущена по високій траєкторії з таким апогеєм, ймовірно, здатна досягти 15 000 км за звичайною траєкторією.

Такі запуски підкреслюють зусилля Північної Кореї, спрямовані на поповнення свого арсеналу зброєю більшої дальності, яка потенційно може досягти материкової частини Сполучених Штатів.

Новітні північнокорейські твердопаливні МБР Хвасон-18 були запущені з-під Пхеньяна, з трав'яного поля, яке, на думку аналітиків, ймовірно, укріплене бетоном для важкої ракети-носія.

Запуск ракети в понеділок відбувся після того, як в неділю ввечері Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності, яка пролетіла близько 570 км і впала в океан.

Після цього запуску Північна Корея виступила з палкою заявою, в якій засудила Сполучені Штати за організацію того, що вона назвала "прообразом ядерної війни", в тому числі за прибуття атомного підводного човна до Південної Кореї в неділю.

У п'ятницю, після зустрічі високопосадовців США та Південної Кореї на найвищому рівні, присвяченій використанню американської стратегічної військової зброї для стримування військової загрози з боку Північної Кореї, Вашингтон попередив, що будь-яка ядерна атака призведе до кінця режиму.

Південна Корея засудила останні ракетні запуски як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють використання технології балістичних ракет, що Пхеньян відкидає як порушення свого права на самооборону.

Державний департамент США також засудив запуск і закликав Пхеньян повернутися до дипломатії та діалогу.

У листопаді Пхеньян успішно вивів на орбіту військовий супутник-шпигун – імовірно, за допомогою Росії. Сполучені Штати і ЄС засудили цей крок.