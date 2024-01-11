У КНДР зафіксували землетрус поблизу полігону ядерних випробувань

Метеорологічне управління Південної Кореї ввечері 11 січня повідомило про зафіксований поблизу ядерного полігону в КНДР землетрус магнітудою 2,4.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yonhap.

Епіцентр землетрусу в Північній Кореї стався на глибині 20 кілометрів приблизно за 41 кілометр на північний захід від округу Кильччу, де розташований єдиний ядерний полігон КНДР Пунгері.

Саме на цьому полігоні Пхеньян провів усі свої шість ядерних випробувань, востаннє – у 2017 році.

Південнокорейське метеорологічне агентство, однак, вважає, що землетрус мав природну причину.

З 2022 року Північна Корея суттєво збільшила кількість ракетних пусків, що породило спекуляції про підготовку нею чергового ядерного випробування.

Протягом минулого року КНДР закріпила ядерну політику в своїй конституції, запустила супутник-шпигун і здійснила запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети.

За оцінками південнокорейських військових, новий реактор на головному ядерному об'єкті Північної Кореї в окрузі Йонбйон може повністю запрацювати влітку 2024 року.