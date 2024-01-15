ЕС осудил очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей

Европейский Союз 15 января "решительно осудил" запуск Северной Кореей твердотопливной баллистической ракеты накануне.

Такое заявление опубликовала пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам внешней политики Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

Евросоюз призвал КНДР "прекратить все незаконные действия, которые подрывают международный мир и безопасность в ее регионе и за его пределами".

"Единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит через привлечение КНДР к диалогу с соответствующими сторонами и соблюдение своих обязательств по резолюциям Совета безопасности ООН по полному, контролируемому и необратимому отказу от ядерного оружия и баллистических ракет", – добавила представительница Еврокомиссии.

Она напомнила, что ЕС готов сотрудничать для содействия содержательному дипломатическому процессу, направленному на "полную, контролируемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова".

Северная Корея ранее заявила об успешном тестовом запуске твердотопливной баллистической ракеты средней дальности.

Это первое ракетное испытание КНДР в новом году. Последний раз перед этим пуск был 18 декабря, когда Северная Корея запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18.

Твердотопливные ракеты считаются более трудными для обнаружения на этапе перед пуском.

Вечером 11 января Южная Корея сообщила, что вблизи ядерного полигона в КНДР зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4.