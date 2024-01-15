ЕС осудил очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей
Европейский Союз 15 января "решительно осудил" запуск Северной Кореей твердотопливной баллистической ракеты накануне.
Такое заявление опубликовала пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам внешней политики Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".
Евросоюз призвал КНДР "прекратить все незаконные действия, которые подрывают международный мир и безопасность в ее регионе и за его пределами".
"Единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит через привлечение КНДР к диалогу с соответствующими сторонами и соблюдение своих обязательств по резолюциям Совета безопасности ООН по полному, контролируемому и необратимому отказу от ядерного оружия и баллистических ракет", – добавила представительница Еврокомиссии.
Она напомнила, что ЕС готов сотрудничать для содействия содержательному дипломатическому процессу, направленному на "полную, контролируемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова".
Северная Корея ранее заявила об успешном тестовом запуске твердотопливной баллистической ракеты средней дальности.
Это первое ракетное испытание КНДР в новом году. Последний раз перед этим пуск был 18 декабря, когда Северная Корея запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18.
Твердотопливные ракеты считаются более трудными для обнаружения на этапе перед пуском.
Вечером 11 января Южная Корея сообщила, что вблизи ядерного полигона в КНДР зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4.