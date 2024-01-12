Розвідка Британії пояснила, чому РФ важко протидіяти FPV-дронам ЗСУ у Херсонській області

Розвідка Великої Британії проаналізувала вплив FPV-дронів на ситуацію на лівобережжі Херсонської області, а також пояснила, чому російським окупантам важко їм протидіяти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 12 січня.

Як зазначили у відомстві, ЗСУ використовують такі дрони разом з артилерією для ураження техніки російських окупаційних військ.

Розвідка наводить дані російського воєнкора, згідно з якими 90 відсотків російської військової техніки в районі села Кринки Херсонської області було знищено.

"Неспроможність Росії протидіяти БПЛА FPV, ймовірно, пов'язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі", – йдеться у повідомленні.

У попередньому огляді британська розвідка розповідала, як морозна і сніжна погода вплине на ситуацію на полі бою.

Також відомство аналізувало епізоди, коли Росія випадково скидала боєприпаси на міста на своїй території та окуповані нею населені пункти України.