Британська розвідка схиляється до того, що заяви про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тисяч осіб є перебільшенням.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 15 січня.

Розвідка нагадує заяву експрезидента Дмитрія Медведєва, нині заступника голови Ради безпеки, про те, що до російської армії у 2023 році нібито приєдналися ще 500 тисяч осіб.

"Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута", – зазначають аналітики.

Розвідка також вважає дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони й сільську місцевість.

"У своїх зусиллях виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією. Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження", – йдеться в огляді.

В огляді за неділю розповідали, що звичайні росіяни скоріш за все відчули на собі вплив війни на роботу системи охорони здоров’я.

Також британська розвідка проаналізувала вплив FPV-дронів на ситуацію на лівобережжі Херсонської області.