Минобороны Британии оценило российские попытки окружить Авдеевку и прогнозирует, что успехи оккупантов в этом районе маловероятны в ближайшее время.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по российско-украинской войне во вторник, сообщает "Европейская правда".

В МО Великобритании отметили, что в течение последней недели ни российские, ни украинские войска не заняли никаких значительных позиций на фронте.

Несмотря на прогресс, достигнутый в конце декабря 2023 года в захвате Марьинки, Россия не смогла воспользоваться этим и продвинуться ни на запад к Курахову, ни на юг к Новомихайловке.

Окружение Авдеевки, вероятно, остается ключевым направлением российских усилий, однако на сегодня Россия достигла очень ограниченных территориальных успехов за значительную цену как в материальном, так и в человеческом плане.

Северный поселок Степное остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к маршруту снабжения Авдеевки.

Усилия России по изоляции города маловероятны по крайней мере в течение следующей недели, считают британские обозреватели.

Между тем украинские морские пехотинцы продолжают удерживать плацдарм в Крынках на восточном берегу Днепра, несмотря на попытки России вытеснить их.

Скорее всего, они будут продолжать бороться за эту территорию в течение следующей недели.

Накануне британская разведка информировала, что заявления о пополнении российской армии в 2023 году на еще 500 тысяч человек является преувеличением.

Также британская разведка проанализировала влияние FPV-дронов на ситуацию на левобережье Херсонской области.