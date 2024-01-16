Новий прем’єр Люксембургу хоче порозумітися з Орбаном

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден сподівається стати навести мости між країнами-членами Євросоюзу і Угорщиною.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Politico.

"Угорщина є більш проєвропейською, ніж ми іноді думаємо, і я вважаю, що ми повинні намагатися підтримувати різні погляди, щоб ми могли досягти спільної мети. Я маю познайомитися з Віктором Орбаном ближче", – зазначив Фріден.

За його словами, він розглядає можливість поїхати до Угорщини найближчими місяцями, "щоб краще зрозуміти угорську позицію".

"Якщо хтось не згоден з певною політикою, ви повинні спробувати зрозуміти, звідки той чи інший її носій походить", – зауважив Фріден.

Востаннє європейський високопосадовець відвідував Будапешт у листопаді, коли президент Євроради Шарль Мішель намагався вмовити Орбана не блокувати переговори про вступ України до ЄС напередодні грудневого саміту.

На думку Фрідена, Європейський Союз також частково відповідальний за ізоляцію прем'єр-міністра Угорщини.

"Іноді мене шокує, коли я бачу, як мало зусиль докладається для того, щоб зрозуміти, що думає інша сторона (у відносинах) між європейськими країнами", – сказав очільник уряду Люксембургу.

"Угорщина так багато постраждала від радянського панування і дуже добре розуміє, що жодна країна не хоче, щоб над нею панувала іноземна держава, а також, звичайно, не хоче, щоб її захопила інша країна", – додав Фріден, маючи на увазі вторгнення РФ в Україну.

Водночас він попередив, що від Угорщини також очікується, що вона зробить свій внесок у відновлення відносин з Євросоюзом, оскільки близько 11,7 мільярдів євро з фондів ЄС, призначених для Угорщини, залишаються замороженими через занепокоєння Брюсселя щодо відступу від демократії та верховенства права в країні.

"Я сподіваюся, що вони проведуть деякі з цих реформ, щоб була можливість знову встановити більш нормальні відносини з Угорщиною", – резюмував Фріден.

Раніше Орбан укотре підтвердив свій спротив схваленню чотирирічної програми макрофінансової підтримки для України в розмірі 50 мільярдів євро, стверджуючи, що така допомога "не повинна шкодити бюджету ЄС".

Нещодавно постійні представники держав-членів Європейського Союзу досягли часткової угоди щодо рішення, яке має розблокувати виділення Україні 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Угорщина раніше заявляла, що може зняти своє вето на цей пакет допомоги за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. І, за даними ЗМІ, Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Будапешта.