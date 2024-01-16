Новый премьер Люксембурга хочет найти общий язык с Орбаном

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден надеется стать навести мосты между странами-членами Евросоюза и Венгрией.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

"Венгрия является более проевропейской, чем мы иногда думаем, и я считаю, что мы должны пытаться поддерживать различные взгляды, чтобы мы могли достичь общей цели. Я должен познакомиться с Виктором Орбаном ближе", – отметил Фриден.

По его словам, он рассматривает возможность поехать в Венгрию в ближайшие месяцы, "чтобы лучше понять венгерскую позицию".

"Если кто-то не согласен с определенной политикой, вы должны попытаться понять, откуда тот или иной ее носитель происходит", – отметил Фриден.

Последний раз высокопоставленный европейский чиновник посещал Будапешт в ноябре, когда президент Евросовета Шарль Мишель пытался уговорить Орбана не блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС накануне декабрьского саммита ЕС.

По мнению Фридена, Европейский Союз также частично несет ответственность за изоляцию премьер-министра Венгрии.

"Иногда меня шокирует, когда я вижу, как мало усилий прилагается для того, чтобы понять, что думает другая сторона (в отношениях) между европейскими странами", – сказал глава правительства Люксембурга.

"Венгрия так много пострадала от советского господства и очень хорошо понимает, что ни одна страна не хочет, чтобы над ней господствовало иностранное государство, а также, конечно, не хочет, чтобы ее захватила другая страна", – добавил Фриден, имея в виду вторжение РФ в Украину.

В то же время он предупредил, что от Венгрии также ожидается, что она внесет свой вклад в восстановление отношений с Евросоюзом, поскольку около 11,7 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, остаются замороженными из-за беспокойства Брюсселя относительно отступления от демократии и верховенства права в стране.

"Я надеюсь, что они проведут некоторые из этих реформ, чтобы была возможность снова установить более нормальные отношения с Венгрией", – резюмировал Фриден.

Ранее Орбан в очередной раз подтвердил свое сопротивление одобрению четырехлетней программы макрофинансовой поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро, утверждая, что такая помощь "не должна вредить бюджету ЕС".

Недавно постоянные представители государств-членов Европейского Союза достигли частичного соглашения по решению, которое должно разблокировать выделение Украине 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

Венгрия ранее заявляла, что может снять свое вето на этот пакет помощи при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. И, по данным СМИ, Европейская комиссия готова принять некоторые требования Будапешта.