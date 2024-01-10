У ЄС зробили перший крок для схвалення 50 млрд євро для України: Угорщина не блокувала

Оновлено 19:15. Новина була оновлена відповідно до офіційного повідомлення Ради ЄС.

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі 10 січня досягли часткової угоди щодо рішення, яке має розблокувати виділення Україні 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сповістило агентство DPA, а також журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк; пізніше інформацію підтвердила Рада ЄС.

Зазначається, що постпреди країн ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" щодо пропозиції про створення нового єдиного спеціалізованого інструменту для підтримки відновлення України – Ukraine Facility, розрахованого на чотири роки.

Цей мандат не стосується питань, пов'язаних із бюджетом, зокрема загального обсягу фінансування Ukraine Facility й те, яку частку в ньому займатимуть гранти й кредити. Це вирішуватеться на переговорах щодо середньострокового перегляду бюджету ЄС.

Пропозицію, яка дозволить Раді ЄС почати переговори з Європейським парламентом щодо бюджету, підтримала більшість присутніх постпредів ЄС за винятком Угорщини. Вона, однак, її і не блокувала, підкреслює Джозвяк.

Але для остаточного розблокування 50 мільярдів євро для України потрібне також позитивне рішення Європейської ради – саміту лідерів ЄС включно з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном – 1 лютого.

Угорщина заявляє, що може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

За даними ЗМІ, Євросоюз готує "план Б" з 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України на випадок, якщо Орбан все ж заблокує основний план

Дивіться також відеоблог-пояснення "ЄвроПравди" про те, як можуть подолати вето Орбана.