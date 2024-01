Зеленський зустрівся з новим прем’єром Люксембургу 

Президент України Володимир Зеленський в межах візиту в Давос провів зустріч з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, який обійняв посаду в листопаді.

Про зустріч Зеленський розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Зеленський зауважив, що подякував Фрідену за підтримку Люксембургу, в тому числі на шляху України до ЄС та за рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро.

"Я поінформував про ситуацію на фронті та першочергові оборонні потреби України. Ми обговорили подальшу співпрацю, включаючи фінансову допомогу Україні, арешт заморожених російських активів та "мирну формулу", – зазначив президент.

I met with Prime Minister @LucFrieden and thanked for Luxembourg's support, including for Ukraine’s path to the EU and the decision to approve €50 billion Ukraine Facility.



I informed about the battlefield situation and Ukraine’s priory defense needs. We discussed continued… pic.twitter.com/5XFxBsYx1M