Партія Шольца встановила новий антирекорд популярності

Соціал-демократична партія канцлера Німеччини Олафа Шольца опустилася в рейтингах до нового мінімуму.

Про це свідчать результати опитування Forsa для RTL та ntv, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

В опитуванні Forsa соціал-демократи отримали лише 13%, що на два відсоткові пункти менше, ніж минулого тижня. Опозиційний блок ХДС/ХСС залишається далеко попереду з 31% (плюс один відсотковий пункт).

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" залишається другою найсильнішою силою з незмінними 22%. За нею йдуть "зелені" з 14%.

Результат соціал-демократів є найгіршим за останні три роки. Члени СДПН також залишають партію.

Згідно з опитуванням, всі інші партії не пройдуть до Бундестагу. Вільна демократична партія і Ліва партія залишаються на рівні чотирьох відсотків. Менше трьох відсотків прогнозується для новоствореного "Альянсу Сари Вагенкнехт".

Якби громадяни могли обирати канцлера безпосередньо і мали вибір між чинним канцлером Олафом Шольцом, з одного боку, і одним з трьох політиків ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом, Маркусом Зедером і Гендріком Вюстом, з іншого, то і Зьодер, і Вюст мали б значно кращі шанси проти Шольца, ніж Мерц. Лідер ХДС Мерц випередив би Шольца на один відсотковий пункт, Зьодер – на 13 відсоткових пунктів, а Вюст – на 11 відсоткових пунктів.

Частка виборців, які не довіряють жодній партії у вирішенні проблем країни, зросла до 61%.

Forsa опитала 2 504 виборців, які мають право голосу, з 9 по 15 січня для так званого "недільного питання".

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що неналежна комунікація рішень федерального уряду спричинилась до падіння рейтингів коаліційних партій, зокрема його рідної Соціал-демократичної.

Нагадаємо, останнім часом рейтинг канцлера Німеччини різко впав: у рейтингу схвалення за 2023 рік Шольц отримав 26%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік.