Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що неналежна комунікація рішень федерального уряду спричинилась до падіння рейтингів коаліційних партій, зокрема його рідної Соціал-демократичної.

Про це він сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

На думку Штайнмаєра, рейтинги соціал-демократів, Вільних демократів і "Зелених", які входять до федеральної коаліції, стали наслідком не лише непопулярних рішень, а й діями самого уряду.

"Якщо довіра до уряду падає, це також пов’язано з тим, що рішення не були достатньо прокомуніковані чи прийняті або затьмарені внутрішніми суперечками, які виходять назовні. Уряд має бути зацікавлений це покращити", – вважає президент ФРН.

Коментуючи останні протести німецьких фермерів через наміри скасувати субсидії для них, Штайнмаєр закликав федеральний уряд до негайних особистих переговорів, тому що їхня відсутність "завдає шкоди всім причетним".

Як приклад він навів свою практику час від часу виїжджати до невеликих міст і сіл у Німеччині, аби вислухати їхні проблеми.

"Іноді допомагає просто прийти й сказати, що ми хочемо вас почути", – додав німецький президент.

Нагадаємо, останнім часом рейтинг канцлера Німеччини різко впав: у рейтингу схвалення за 2023 рік Шольц отримав 26%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Між тим, новий рік почався з невеликого зростання рейтингу соціал-демократів Шольца.