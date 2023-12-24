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У Німеччині найпопулярнішим політиком 2023 року став міністр оборони

Неділя, 24 грудня 2023, 13:08

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус отримав найвищий рейтинг схвалення серед усіх німецьких політиків у щорічному опитуванні агенції INSA на замовлення щотижневика Bild am Sonntag.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Борис Пісторіус належить до лівоцентристських соціал-демократів (СДПН), членом яких є також канцлер ФРН Олаф Шольц. Партія прийшла до влади наприкінці 2021 року і керує країною в коаліції із "Зеленими" та неоліберальними вільними демократами (ВДП).

42% людей, опитаних INSA, сказали, що хотіли б, аби Пісторіус мав більший вплив у німецькій політиці. Серед іншого, так сказали 55% виборців СДПН, 58% виборців "Зелених" і 48% виборців ВДП, а також 56% прихильників консервативної опозиційної коаліції ХДС/ХСС.

Попередниця Пісторіуса на посаді голови Міноборони ФРН, Крістін Ламбрехт (теж із СДПН), у минулому році мала рейтинг схвалення на рівні 16%.

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Тим часом рейтинг самого канцлера Німеччини різко впав: Шольц отримав 26%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Цього року в опитуванні INSA він посів 12-те місце за рейтингом схвалення, тоді як у 2022 році був на третьому.

Багато інших членів уряду Шольца також втратили від 5 до 7 відсоткових пунктів у порівнянні з їхнім рейтингом схвалення у 2022 році.

Нагадаємо, що ця тенденція спостерігається вже не перший тиждень. Тоді як канцлер продовжує втрачати підтримку, критики керівної коаліції, глава ХСС Маркус Зьодер і проросійська Сара Вагенкнехт, набирають популярності.

Наприкінці листопада опитування соціологічного інституту INSA показало, що рейтинг урядової коаліції Олафа Шольца досяг нового мінімуму на тлі бюджетної кризи.

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