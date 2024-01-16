Партия Шольца установила новый антирекорд популярности

Социал-демократическая партия канцлера Германии Олафа Шольца опустилась в рейтингах до нового минимума.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Forsa для RTL и ntv, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

В опросе Forsa социал-демократы получили лишь 13%, что на два процентных пункта меньше, чем на прошлой неделе. Оппозиционный блок ХДС/ХСС остается далеко впереди с 31% (плюс один процентный пункт).

Ультраправая "Альтернатива для Германии" остается второй сильнейшей силой с неизменными 22%. За ней следуют "зеленые" с 14%.

Результат социал-демократов является худшим за последние три года. Члены СДПГ также покидают партию.

Согласно опросу, все остальные партии не пройдут в Бундестаг. Свободная демократическая партия и Левая партия остаются на уровне четырех процентов. Менее трех процентов прогнозируется для новосозданного "Альянса Сары Вагенкнехт".

Если бы граждане могли выбирать канцлера непосредственно и имели выбор между действующим канцлером Олафом Шольцом, с одной стороны, и одним из трех политиков ХДС/ХСС Фридрихом Мерцом, Маркусом Зедером и Хендриком Вюстом, с другой, то и Зьодер, и Вюст имели бы значительно лучшие шансы против Шольца, чем Мерц. Лидер ХДС Мерц опередил бы Шольца на один процентный пункт, Зёдер – на 13 процентных пунктов, а Вюст – на 11 процентных пунктов.

Доля избирателей, которые не доверяют ни одной партии в решении проблем страны, выросла до 61%.

Forsa опросила 2 504 избирателей, имеющих право голоса, с 9 по 15 января для так называемого "воскресного вопроса".

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что ненадлежащая коммуникация решений федерального правительства привела к падению рейтингов коалиционных партий, в частности его родной Социал-демократической.

Напомним, в последнее время рейтинг канцлера Германии резко упал: в рейтинге одобрения за 2023 год Шольц получил 26%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.