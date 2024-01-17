На півночі Франції перехопили транспорт із 40 нелегальними мігрантами

Французька поліція повідомила про перехоплення на півночі країни транспортного засобу, в якому перевозили 40 нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Після 3 години ночі 17 січня поліція зупинила на автошляху D237 у Па-де-Кале транспортний засіб, у якому всередині виявили 40 мігрантів. У повідомленні не уточнюють, чи це була вантажівка, чи транспорт, обладнаний для перевезення людей. Скоріш за все, мігранти розраховували далі потрапити у Британію човнами через Ла-Манш.

Водія, якого підозрюють в участі у мережі контрабандистів людей, взяли під варту, триває розслідування.

За кілька днів до цього у Ла-Манші поблизу Вімере, у цьому ж районі, п’ятеро мігрантів загинули під час спроби через море дістатися до берегів Британії. Місцевий мер заявив, що за трагедію співвідповідальні і британська сторона, і перевізники, які пропонують такі послуги, нехтуючи життями людей. Загалом у ніч проти 14 січня в Ла-Манші витягли з води 182 мігрантів.

Потрапити до Британії з Європи через Ла-Манш щорічно намагаються тисячі людей, попри те, що такі мандрівки регулярно закінчуються смертельними випадками.

За даними британського уряду, у 2023 році таким шляхом прибули майже 30 тисяч мігрантів – на третину менше, ніж у попередньому році.

Проблема з міграцією на малих човнах є політичним пріоритетом для британського уряду і болючою темою у відносинах з Францією.