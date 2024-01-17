На севере Франции перехватили транспорт с 40 нелегальными мигрантами

Французская полиция сообщила о перехвате на севере страны транспортного средства, в котором перевозили 40 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

После 3 часов ночи 17 января полиция остановила на автодороге D237 в Па-де-Кале "транспортное средство", в котором внутри обнаружили 40 мигрантов. В сообщении не уточняют, был ли это грузовик или транспорт, оборудованный для перевозки людей. Скорее всего, мигранты рассчитывали дальше попасть в Британию на лодках через Ла-Манш.

Водителя, которого подозревают в участии в сети контрабандистов людей, взяли под стражу, продолжается расследование.

За несколько дней до этого в Ла-Манше вблизи Вимере, в этом же районе, пятеро мигрантов погибли при попытке через море добраться до берегов Британии. Местный мэр заявил, что за трагедию соответственны и британская сторона, и перевозчики, которые предлагают такие услуги, пренебрегая жизнями людей. Всего в ночь на 14 января в Ла-Манше вытащили из воды 182 мигрантов.

Попасть в Британию из Европы через Ла-Манш ежегодно пытаются тысячи людей, несмотря на то, что такие путешествия регулярно заканчиваются смертельными случаями.

По данным британского правительства, в 2023 году таким путем прибыли почти 30 тысяч мигрантов – на треть меньше, чем в предыдущем году.

Проблема с миграцией на малых лодках является политическим приоритетом для британского правительства и болезненной темой в отношениях с Францией.