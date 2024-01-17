Количество прибывших морем в Испанию мигрантов выросло почти вчетверо

Число мигрантов, которые нелегально въезжают в Испанию морем, подскочило почти на 300% в январе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел страны.

По данным МВД, с 1 по 15 января в Испанию морем прибыло 3 658 мигрантов, большинство из которых – на непрочных лодках, по сравнению с 921 мигрантом за аналогичный период прошлого года.

Около 95% прибывших морем прибыли на Канарские острова, а остальные – через Балеарские острова или материковую часть Испании.

Количество лодок увеличилось лишь незначительно – с 65 до 80, что свидетельствует о более переполненных и опасных рейсах мигрантов, пытающихся прибыть в Европу.

2023 год стал рекордным по количеству нелегальных мигрантов, прибывших в Испанию, особенно на Канарские острова, через которые в прошлом году прибыло 39 910 мигрантов.

Мадрид активизировал контакты с властями таких стран, как Сенегал и Мавритания, чтобы изменить эту тенденцию. Испании также пришлось создать дополнительные места для размещения мигрантов в военных казармах, гостиницах и хостелах по всей стране.

Напомним, 20 декабря испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

Согласно предварительному соглашению, страны ЕС на юге введут более строгую процедуру предоставления убежища на своих границах, и будут иметь больше полномочий для высылки искателей убежища, которым было отказано.

Внедрению соглашения может помешать Венгрия – единственная страна, которая высказывается против нее и будет председательствовать в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2024 года.