Литва встановить протирадіаційне укриття в дитсадку в Ірпені

Литва обладнає протирадіаційний притулок у дитячому садку в Ірпені та зробить фінансовий внесок у будівництво укриттів в українських школах.

Як пише "Європейська правда", таке рішення в середу схвалив уряд балтійської країни, повідомляє LRT.

Згідно з попередніми даними, встановлення укриття в дитячому садку в Ірпені коштуватиме приблизно 500 тисяч євро, половину цієї суми виділять з Фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги.

Реалізувати проєкт планується протягом дев'яти місяців. Укриття встановлять у дитячому садку "Рута" в Ірпені, який відновили за кошти Вільнюса.

На реконструкцію дитячого садка, який відкрився в серпні 2023 року, Литва виділила з програми відновлення України понад 4,9 мільйона євро.

Уряд також ухвалив рішення виділити 500 тисяч євро на програму "Будівництво нових притулків для українських шкіл", яку фінансує Євросоюз та реалізує Центральне агентство управління проєктами.

Згідно з попередньою оцінкою загальна вартість цієї програми становить 15,5 млн євро. Очікують, що її реалізація займе півтора року.

"Таким чином, Литва продовжує свою участь у відновленні України, задовольняючи потреби сектору освіти", – заявила канцлер уряду Гедре Бальчітіте.

Раніше у литовському Міністерстві оборони відбулася зустріч партнерів коаліції з розмінування на чолі з Литвою, де представники готових долучитись до коаліції країн обговорили плани й подальшу роботу.

Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.

Раніше повідомляли, що Литва у січні-лютому планує передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.