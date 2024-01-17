Литва установит противорадиационное укрытие в детсаду в Ирпене

Литва оборудует противорадиационное укрытие в детском саду в Ирпене и сделает финансовый вклад в строительство укрытий в украинских школах.

Как пишет "Европейская правда", такое решение в среду одобрило правительство балтийской страны, сообщает LRT.

По предварительным данным, установка убежища в детском саду в Ирпене обойдется приблизительно в 500 тысяч евро, половину этой суммы выделят из Фонда сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи.

Реализовать проект планируется в течение девяти месяцев. Укрытие установят в детском саду "Рута" в Ирпене, который восстановили за средства Вильнюса.

На реконструкцию детского сада, который открыли в августе 2023 года, Литва выделила из программы восстановления Украины более 4,9 миллиона евро.

Правительство также приняло решение выделить 500 тысяч евро на программу "Строительство новых убежищ для украинских школ", которую финансирует Евросоюз и реализует Центральное агентство управления проектами.

По предварительной оценке, общая стоимость этой программы составляет 15,5 млн евро. Ожидается, что ее реализация займет полтора года.

"Таким образом, Литва продолжает свое участие в восстановлении Украины, удовлетворяя потребности сектора образования", – заявила канцлер правительства Гедре Бальчитите.

Ранее в литовском Министерстве обороны состоялась встреча партнеров коалиции по разминированию во главе с Литвой, где представители готовых присоединиться к коалиции стран обсудили планы и дальнейшую работу.

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.

Ранее сообщалось, что Литва в январе-феврале планирует передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.