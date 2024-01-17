СМИ: Глобальный "саммит мира" состоится в Женеве

Швейцария выбрала Женеву местом проведения запланированного глобального саммита по предложенной Украиной "формуле мира".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информационное агентство Keystone-SDA, которое получило эту информацию от источника из Федерального совета Швейцарии.

Официально швейцарская и украинская стороны не сообщали много деталей о том, где состоится предстоящая встреча на высшем уровне относительно "формулы мира".

Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили в понедельник, 15 января, во время визита Владимира Зеленского в Берн.

Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы. Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира". Китай не был представлен на встрече – несмотря на то, что был приглашен.

Ожидалось, что в Давосе состоялась последняя встреча такого уровня перед проведением глобального "саммита мира".

Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.