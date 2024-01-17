Зеленський розповів, як би переконував Трампа продовжувати допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський розповів журналістам у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, як ставиться до намірів потенційного кандидата в президенти США Дональда Трампа в разі обрання "швидко" завершити війну в Україні.

Відео спілкування Зеленського із журналістами 17 січня опублікував Офіс президента, пише "Європейська правда".

На питання, як би президент України переконав Трампа продовжувати допомогу Україні, він згадав про наміри республіканця в разі перемоги на виборах 2024 року "зупинити війну", "сівши з Путіним і Зеленським за один стіл".

"Якщо ми вирішимо сказати не те, що Дональд Трамп хоче почути від нас, і він припинить допомогу нам, і Путін, скажімо, окупує нас через певний період часу, тоді питання: що буде робити Трамп після цього, якщо після України Росія окупує країну НАТО?" – риторично спитав Зеленський.

Він наголосив, що в разі перемоги в Україні Путін не зупиниться.

"І питання, що буде робити Дональд Трамп у США після цього? Тому що в такому разі це означає, що Європа програла і втратила найбільшу і найпотужнішу армію в Європі, тому що вона втратить Україну. Я скажу так, мені батько завжди казав: "Спочатку подумай, потім скажи", – додав президент.

Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.

У листопаді Володимир Зеленський запропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.