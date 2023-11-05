Зеленський запросив в Україну Трампа, який вважає, що війну можна завершити за один день

Президент України Володимир Зеленський запропонував приїхати в Україну експрезиденту США Дональду Трампу, який раніше заявив, що у ролі президента США міг би завершити війну між Росією та Україною за один день.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю NBC у програмі "Meet the Press", що вийшла в ефір у неділю.

Ведуча запитала Зеленського, що б він відповів Дональду Трампу, який заявляв, що міг би завершити російсько-українську війну за 24 години, якщо переобереться президентом.

"Що я можу сказати? Ми його також будемо раді вітати. Президент Байден вже був тут, і він, думаю, зрозумів деякі речі, які на мою думку, можна зрозуміти, лише перебуваючи тут (в Україні – Ред.)... Мені треба буде не більше 24 хвилин, щоби пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, забезпечити мир – через Путіна. Якщо – завжди є "якщо" – якщо він не намагається і не готовий здати нашу територію цій жахливій людині", – відповів Зеленський.

"Якщо він не збирається здавати її, здавати нашу незалежність – він нічого не зможе з цим зробити. Тож ми будемо дуже раді вітати його тут", – додав президент України.

На запитання ведучої, чи Зеленський якось контактував з Дональдом Трампом після того, як він пішов з посади, Зеленський відповів заперечно.

"І тому ми будемо раді його бачити", – додав він.

Зеленського запитали також, чи, на його думку, Трамп підтримуватиме Україну у разі переобрання. "Чесно, не знаю", – відповів він.

"Багато залежить не лише від президента, але й від думки американців, американського суспільства. Це важливо і у США, і у ЄС – позиція звичайних людей. Це про їхню підтримку. Це їхні кошти. Це залежить від них", – додав він.

У давнішому інтерв'ю Зеленський закликав Трампа публічно поділитися своїми мирними планами щодо швидкого припинення розв’язаної Росією війни.

Раніше NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з Росією.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що ніхто у ЄС та США не тисне на нього і не підштовхує до переговорів.