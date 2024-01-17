Зеленский рассказал, как бы убеждал Трампа продолжать помощь Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал журналистам в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, как относится к намерениям потенциального кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае избрания "быстро" завершить войну в Украине.

Видео общения Зеленского с журналистами 17 января опубликовал Офис президента, пишет "Европейская правда".

На вопрос, как бы президент Украины убедил Трампа продолжать помощь Украине, он вспомнил о намерениях республиканца в случае победы на выборах 2024 года "остановить войну", "сев с Путиным и Зеленским за один стол".

"Если мы решим сказать не то, что Дональд Трамп хочет услышать от нас, и он прекратит помощь нам, и Путин, скажем, оккупирует нас через определенный период времени, тогда вопрос: что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО?" – риторически спросил Зеленский.

Он подчеркнул, что в случае победы в Украине Путин не остановится.

"И вопрос, что будет делать Дональд Трамп в США после этого? Потому что в таком случае это означает, что Европа проиграла и потеряла самую большую и самую мощную армию в Европе, потому что она потеряет Украину. Я скажу так, мне отец всегда говорил: "Сначала подумай, потом скажи", – добавил президент.

Бывший президент США ранее не раз говорил, что у него "есть план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.

В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.