Командувач армії Литви: ВПК Заходу міцнішає, але не покриває попит

Командувач Збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявив, що оборонна промисловість Заходу посилюється, але поки що не покриває попит.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю LRT.

"(Потужності військового виробництва) збільшуються, але ці замовлення вони не покривають", – заявив Рупшис, який бере участь у засіданні Військового комітету НАТО.

За його словами, досягнення України також мають прямий вплив на готовність західного ВПК, тому Вільнюс наполягає на негайному збільшенні промислових потужностей.

Він додав, що хоча практично всі країни збільшили фінансування оборони, необхідно відновити ті можливості, які були за часів Холодної війни.

Рупшис також розповів, що на засіданні Військового комітету НАТО йшлося про нові плани регіональної оборони Альянсу, затверджені на саміті НАТО в липні 2023 року, а також розглядали ситуацію в країнах блоку.

Раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що союзники можуть допомогти Україні перемогти російські війська, виділивши частину свого економічного виробництва на військові потреби.

Перед цим повідомляли, що новий уряд Польщі вивчає можливості збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги Україні.

Водночас уряд Норвегії виділяє ще 2 млрд крон (понад 170 млн євро) на збільшення виробничих потужностей в оборонній промисловості країни.