Глава МЗС: Польща хоче збільшити виробництво боєприпасів для допомоги Україні

Новий уряд Польщі вивчає можливості збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", про це в Давосі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Reuters.

"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що у нас ще є на складах", – зазначив він.

За його словами, Польща говорить союзникам, вартість стримування РФ у випадку, якщо вона завоює Україну, буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від її акту агресії.

Сікорський визнав, що Київ і Варшава повинні продовжувати працювати над вирішенням проблем, привітавши угоду між його урядом та польськими перевізниками про призупинення блокади кордону з Україною.

"Польща не повинна бути країною, яка несе основний тягар витрат на солідарність з Україною від імені всього Євросоюзу... Ці витрати неминучі, ми приймаємо їх, але вони мають бути більш справедливими", – сказав він.

Глава МЗС також підтримав план США конфіскувати до 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб допомогти відновити Україну, вказавши, що агресор повинен заплатити за завдану шкоду.

Під час візиту 22 грудня Сікорський зустрівся з президентом України Зеленським, який висловив сподівання на "нову сторінку" у відносинах між країнами.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Сікорський готує та представить пакет допомоги Києву.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна інтенсифікує контакти з новим урядом Польщі для вирішення двосторонніх проблемних питань.