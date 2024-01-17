Норвегія виділяє понад 170 млн євро на збільшення оборонного виробництва, в тому числі для України

Уряд Норвегії виділяє ще два мільярди крон (понад 170 млн євро) на збільшення виробничих потужностей в оборонній промисловості країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні норвезького уряду.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре та міністр оборони Бйорн Арілд Грам відвідали сьогодні завод Nammo в Раусфосс.

"Війна в Україні створила ситуацію, коли існує потреба у великій кількості боєприпасів. Тому уряд робить свій внесок потужними заходами, щоб норвезька оборонна промисловість могла виробляти більше. Один мільярд крон піде на конкретні проєкти на заводі Nammo для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів. Ще один мільярд виділено на інші проєкти в норвезькій оборонній промисловості", – заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Раніше уряд виділив близько одного мільярда норвезьких крон на збільшення норвезьких виробничих потужностей через співфінансування так званих проєктів ASAP . Таким чином, загальна сума підтримки виробництва сягає трьох мільярдів норвезьких крон.

"Збільшення потужностей в оборонній промисловості є важливим як для України, так і для забезпечення нашої власної безпеки. Зараз ми робимо свій внесок у значне збільшення виробничих потужностей Nammo для задоволення потреб Норвегії, країн-членів Альянсу і України", – сказав міністр оборони Бйорн Арілд Грам.

Уряд профінансує два мільярди в рамках програми "Нансен".

Уряд вже здійснив низку заходів, спрямованих на заміну переданих боєприпасів і зміцнення норвезьких запасів на випадок надзвичайних ситуацій у довгостроковій перспективі. Минулого року уряд уклав кілька великих контрактів з виробником боєприпасів Nammo, в тому числі найбільший контракт в історії компанії. Норвегія також бере участь у Північному проєкті з боєприпасів.

Як повідомлялося, новий уряд Польщі вивчає можливості збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги Україні.

Також лідери основних політичних груп Європейського парламенту надіслали листа Єврораді та країнам-членам, у якому закликають зберігати допомогу Україні на належному рівні.