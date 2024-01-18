Командующий армией Литвы: ВПК Запада крепнет, но не покрывает спрос

Командующий Вооруженных сил Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что оборонная промышленность Запада усиливается, но пока не покрывает спрос.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью LRT.

"(Мощности военного производства) увеличиваются, но эти заказы они не покрывают", – заявил Рупшис, который участвует в заседании Военного комитета НАТО.

По его словам, достижения Украины также имеют прямое влияние на готовность западного ВПК, поэтому Вильнюс настаивает на немедленном увеличении промышленных мощностей.

Он добавил, что хотя практически все страны увеличили финансирование обороны, необходимо восстановить те возможности, которые были во времена холодной войны.

Рупшис также рассказал, что на заседании Военного комитета НАТО речь шла о новых планах региональной обороны Альянса, утвержденных на саммите НАТО в июле 2023 года, а также рассматривали ситуацию в странах блока.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзники могут помочь Украине победить российские войска, выделив часть своего экономического производства на военные нужды.

Перед этим сообщалось, что новое правительство Польши изучает возможности увеличить производство боеприпасов и военной техники, работая над новым пакетом помощи Украине.

В то же время правительство Норвегии выделяет еще 2 млрд крон (более 170 млн евро) на увеличение производственных мощностей в оборонной промышленности страны.