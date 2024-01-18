У міськраді Берліна влаштували бойкот лідерці фракції "Альтернативи для Німеччини"

Майже всі депутати Палати представників Берліна 18 січня вийшли із зали під час виступу лідерки фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Крістін Брінкер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на берлінське суспільне радіо rbb24.

Бойкот відбувся на тлі дискусії, ініційованої представниками "Зелених" у міській раді Берліна. Вони вимагали обговорити розслідування порталу Correctiv, згідно з яким представники "АдН" обговорювали з правими екстремістами депортацію нащадків мігрантів.

Коли до трибуни вийшла Брінкер і почала скаржитись на навмисну критику партії, "зелені", соціал-демократи, представники Християнсько-демократичного союзу та "Лівих" по черзі вийшли з пленарної зали. Залишились лише депутати "АдН" і члени берлінського Сенату (уряду).

Bei der Rede von #AfD @Kristin_Brinker verlassen alle snderen Parteien den Plenarsaal im #agh Abgeordnetenhaus #Berlin. Ist das die neue Demokratie? pic.twitter.com/jUUVbgSZ56 — Gunnar Lindemann MdA (@AfDLindemann) January 18, 2024

Учасники імпровізованого бойкоту пізніше стверджували, що ця акція не була узгоджена.

"Я не хочу слухати, як праві екстремісти виправдовуються і брешуть після нещодавніх викриттів про правоекстремістські мережі. Тому ми спонтанно покинули пленарне засідання після перших же речень", – розповів лідер фракції ХДС у Берліні Дірк Штеттнер.

Напередодні стало відомо, що Крістін Брінкер влітку 2023 року була присутня на зустрічі праворадикалів у квартирі колишнього сенатора від ХДС із питань фінансів Петера Курта, куди також прийшов австрійський ультраправий політик Мартін Зеллнер.

Лідерка фракції "АдН" у берлінській міській раді виправдовувалась, що заздалегідь не знала, хто буде присутній на зустрічі і з ким вона там зустрінеться. А коли побачила – "була шокована аудиторією" і швидко пішла.

Нагадаємо, після розслідування Correctiv у багатьох містах Німеччини пройшли акції проти правого екстремізму, а на демонстрації в Потсдамі з’явилися у тому числі канцлер Олаф Шольц та міністерка закордонних справ Анналена Бербок.