Шольц схвалив протести проти крайніх правих

Канцлер Німеччини Олаф Шольц похвалив людей, які останніми днями беруть участь у протестах проти ультраправих у різних містах країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Він подякував, що в останні дні десятки тисяч людей вийшли на вулиці по всій Німеччині – проти расизму й підбурювання натовпу, на захист нашої свободи та демократії

"Це обнадіює та показує, що нас, демократів, багато – і набагато більше, ніж тих, хто хоче нас розділити", – сказав очільник уряду ФРН у Twitter (X).

Водночас голова партії соціал-демократів Шольца Ларс Клінгбайль заявив, що, на його думку, лідерку правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" Алісу Вайдель можна вважати екстремісткою.

"Я вважаю, що вона є правою екстремісткою. Вона несе відповідальність за крайню праву партію", – зазначив він.

В інтерв'ю RND Клінбайль закликав більше німців виступати проти ультраправої "АдН".

"Всі розсудливі люди, які до цього часу мовчали, тепер також повинні підвищити голос. На кону імідж нашої країни", – вказав він.

Напередодні у німецькому Кельні тисячі людей вийшли на акцію протесту проти правого екстремізму.

Вихідними подібні акції пройшли у багатьох містах Німеччини, а на акції у Потсдамі з’явилися у тому числі канцлер Олаф Шольц та міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Як відомо, поштовхом для мітингів стало оприлюднення інформації про зустріч політиків "Альтернативи для Німеччини" та членів низки крайніх правих організацій: на ній обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

Також це поновило дебати про можливість заборонити діяльність партії на законодавчому рівні як такої, що є небезпечною для країни. Перед цим три федеральні землі оголосили партію правоекстремістською.

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