В горсовете Берлина устроили бойкот лидеру фракции "Альтернативы для Германии"

Почти все депутаты Палаты представителей Берлина 18 января вышли из зала во время выступления лидера фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Кристин Бринкер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на берлинское общественное радио rbb24.

Бойкот состоялся на фоне дискуссии, инициированной представителями "Зеленых" в городском совете Берлина. Они требовали обсудить расследование портала Correctiv, согласно которому представители "АдГ" обсуждали с правыми экстремистами депортацию потомков мигрантов.

Когда к трибуне вышла Бринкер и начала жаловаться на преднамеренную критику партии, "зеленые", социал-демократы, представители Христианско-демократического союза и "Левых" по очереди вышли из пленарного зала. Остались только депутаты "АдГ" и члены берлинского Сената (правительства).

Bei der Rede von #AfD @Kristin_Brinker verlassen alle snderen Parteien den Plenarsaal im #agh Abgeordnetenhaus #Berlin. Ist das die neue Demokratie? pic.twitter.com/jUUVbgSZ56 — Gunnar Lindemann MdA (@AfDLindemann) January 18, 2024

Участники импровизированного бойкота позже утверждали, что эта акция не была согласована.

"Я не хочу слушать, как правые экстремисты оправдываются и лгут после недавних разоблачений о правоэкстремистских сетях. Поэтому мы спонтанно покинули пленарное заседание после первых же предложений", – рассказал лидер фракции ХДС в Берлине Дирк Штеттнер.

Накануне стало известно, что Кристин Бринкер летом 2023 года присутствовала на встрече праворадикалов в квартире бывшего сенатора от ХДС по вопросам финансов Петера Курта, куда также пришел австрийский ультраправый политик Мартин Зеллнер.

Лидер фракции "АдГ" в берлинском городском совете оправдывалась, что заранее не знала, кто будет присутствовать на встрече и с кем она там встретится. А когда увидела – "была шокирована аудиторией" и быстро ушла.

Напомним, после расследования Correctiv во многих городах Германии прошли акции против правого экстремизма, а на демонстрации в Потсдаме появились в том числе канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.