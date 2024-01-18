Президентка Словаччини закликала переглянути суперечливу кримінальну реформу

Словацька президентка Зузана Чапутова під час виступу в парламенті країни 18 січня закликала законодавців переглянути плани кримінальної реформи, які викликали занепокоєння ЄС щодо верховенства права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У грудні уряд словацького прем'єра Роберта Фіцо розпочав процедуру перегляду Кримінального кодексу країни, пом'якшивши покарання за тяжкі злочини та розпустивши Спеціальну прокуратуру, яка займається корупційними справами та тяжкими злочинами.

Чапутова заявила, що внесення подібних змін за прискореною законодавчою процедурою є "безпрецедентним", а відсутність належного експертного обговорення "примножує ризики", позаяк "бракує аналізу всіх її практичних і технічних наслідків".

Вона також звернула увагу, що внаслідок запропонованого скорочення термінів покарання за крадіжку зі зломом, яка завдала збитків на суму до 350 тисяч євро, може настати лише умовне покарання, чого нема в сусідніх державах.

"Чотиристороннє поєднання суттєвого пом'якшення покарань, підвищення порогів збитків, зміни умов умовного засудження та зміни строків давності буде відмовою держави від захисту своїх громадян", – вважає президентка Словаччини.

Присутній у парламенті Фіцо натомість заявив, що його уряд не відмовиться від пропозицій, які, за його словами, виправлять деякі помилки і осучаснять кримінальне законодавство.

Європейська комісія раніше надіслала лист міністру юстиції Словаччини, в якому застерегла словацький уряд від планів ліквідувати Спеціальну прокуратуру, а словацька опозиція влаштовує протести.

Напередодні Європарламент закликав Єврокомісію ретельніше вивчити зміни у законодавстві Словаччини і вжити заходів "для захисту верховенства права і незалежності судової влади".