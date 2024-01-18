Президент Словакии призвала пересмотреть противоречивую уголовную реформу

Словацкий президент Зузана Чапутова во время выступления в парламенте страны 18 января призвала законодателей пересмотреть планы уголовной реформы, которые вызвали беспокойство ЕС относительно верховенства права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В декабре правительство словацкого премьера Роберта Фицо начало процедуру пересмотра Уголовного кодекса страны, смягчив наказание за тяжкие преступления и распустив Специальную прокуратуру, которая занимается коррупционными делами и тяжкими преступлениями.

Чапутова заявила, что внесение подобных изменений по ускоренной законодательной процедуре является "беспрецедентным", а отсутствие надлежащего экспертного обсуждения "умножает риски", так как "не хватает анализа всех ее практических и технических последствий".

Она также обратила внимание, что в результате предложенного сокращения сроков наказания за кражу со взломом, которая нанесла ущерб на сумму до 350 тысяч евро, может наступить только условное наказание, чего нет в соседних государствах.

"Четырехстороннее сочетание существенного смягчения наказаний, повышение порогов убытков, изменения условий условного осуждения и изменения сроков давности будет отказом государства от защиты своих граждан", – считает президент Словакии.

Присутствующий в парламенте Фицо взамен заявил, что его правительство не откажется от предложений, которые, по его словам, исправят некоторые ошибки и осовременят уголовное законодательство.

Европейская комиссия ранее направила письмо министру юстиции Словакии, в котором предостерегла словацкое правительство от планов ликвидировать Специальную прокуратуру, а словацкая оппозиция устраивает протесты.

Накануне Европарламент призвал Еврокомиссию тщательнее изучить изменения в законодательстве Словакии и принять меры "для защиты верховенства права и независимости судебной власти".