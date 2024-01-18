Посол у ЄС назвав три альтернативи, якщо Угорщина заблокує 50 млрд євро для України

Посол України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов вважає, що Брюссель зможе домовитись про виділення Києву фінансової допомоги навіть у разі блокування Угорщиною чотирирічної програми на 50 мільярдів євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю "Forbes Україна".

Ченцов пояснив, що існують "альтернативні варіанти" для надання Україні фінансової підтримки в разі блокування Ukraine Facility.

"Варіант А – пропонується створити фонд для України, який діятиме чотири роки в межах бюджету ЄС. Варіант Б – позабюджетний фонд, куди держави-члени ЄС можуть робити внески. Також Єврокомісія може запозичувати допомогу під свою гарантію, макрофінансова допомога – періодичні запозичення від Єврокомісії під гарантії", – додав він.

Український дипломат вказав, що перевага надається варіанту А, бо він "дешевший і зручніший", тому він вважає найімовірнішим саме цей варіант у разі вето Будапешта.

"Угорщині відомо про інші варіанти. Будь-яка країна не може постійно бавитися у вето. В Угорщини та інших держав-членів є національні інтереси. Вони змушені працювати з іншими державами, щоб залишатися нормальною країною, яка може не лише блокувати, а й конструктивно працювати в ЄС", – сказав Ченцов.

Нещодавно постійні представники держав-членів Європейського Союзу досягли часткової угоди щодо рішення, яке має розблокувати виділення Україні 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Угорщина раніше заявляла, що може зняти своє вето на цей пакет допомоги за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. І, за даними ЗМІ, Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Будапешта.