Посол в ЕС назвал три альтернативы, если Венгрия заблокирует 50 млрд евро для Украины

Посол Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов считает, что Брюссель сможет договориться о выделении Киеву финансовой помощи даже в случае блокирования Венгрией четырехлетней программы на 50 миллиардов евро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью "Forbes Украина".

Ченцов пояснил, что существуют "альтернативные варианты" для предоставления Украине финансовой поддержки в случае блокирования Ukraine Facility.

"Вариант А – предлагается создать фонд для Украины, который будет действовать четыре года в рамках бюджета ЕС. Вариант Б – внебюджетный фонд, куда государства-члены ЕС могут делать взносы. Также Еврокомиссия может заимствовать помощь под свою гарантию, макрофинансовая помощь – периодические заимствования от Еврокомиссии под гарантии", – добавил он.

Украинский дипломат указал, что предпочтение отдается варианту А, потому что он "дешевле и удобнее", поэтому он считает наиболее вероятным именно этот вариант в случае вето Будапешта.

"Венгрии известно о других вариантах. Любая страна не может постоянно играть в вето. У Венгрии и других государств-членов есть национальные интересы. Они вынуждены работать с другими государствами, чтобы оставаться нормальной страной, которая может не только блокировать, но и конструктивно работать в ЕС", – сказал Ченцов.

Недавно постоянные представители государств-членов Европейского Союза достигли частичного соглашения по решению, которое должно разблокировать выделение Украине 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

Венгрия ранее заявляла, что может снять свое вето на этот пакет помощи при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. И, по данным СМИ, Европейская комиссия готова принять некоторые требования Будапешта.