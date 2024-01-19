КНДР заявила про випробування підводного ядерного дрона
Північна Корея заявила про проведені випробування підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю.
Про це повідомляє південнокорейське Yonhap, цитуючи державне інформаційне агентство КНДР, пише "Європейська правда".
У КНДР заявили, що провели у Японському морі випробування системи Haeil-5-23, але не назвали технічних деталей і дати. Попередні випробування старіших моделей, Haeil-1 і Haeil-2, проводили на початку 2023 року.
Випробування назвали "відповіддю" на спільні навчання Південної Кореї, США та Японії, що тривали з понеділка по середу цього тижня після нещодавнього пуску КНДР гіперзвукової ракети.
Пхеньян розкритикував навчання союзників і звинуватив їх у "конфронтаційній істерії".
Нагадаємо, 15 січня КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної ракети, перше її ракетне випробування у новому році.
Останній раз перед цим пуск був 18 грудня, коли Північна Корея запустила твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.
У Білому домі вважають, що характер загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.