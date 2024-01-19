КНДР заявила об испытании подводного ядерного дрона

Северная Корея заявила о проведенных испытаниях подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие.

Об этом сообщает южнокорейское Yonhap, цитируя государственное информационное агентство КНДР, пишет "Европейская правда".

В КНДР заявили, что провели в Японском море испытания системы Haeil-5-23, но не назвали технических деталей и даты. Предыдущие испытания старых моделей, Haeil-1 и Haeil-2, проводили в начале 2023 года.

Испытания назвали "ответом" на совместные учения Южной Кореи, США и Японии, которые продолжались с понедельника по среду на этой неделе после недавнего пуска КНДР гиперзвуковой ракеты.

Пхеньян раскритиковал учения союзников и обвинил их в "конфронтационной истерии".

Напомним, 15 января КНДР заявила об успешном испытании твердотопливной ракеты, первом ее ракетном испытании в новом году.

Последний раз перед этим пуск был 18 декабря, когда Северная Корея запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18.

В Белом доме считают, что характер угрозы со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.