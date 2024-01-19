Єврокомісія готує пропозиції щодо агропродукції з України

Єврокомісія наступного тижня запропонує торговельні заходи щодо України після того, як Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина у спільному листі до ЄК зажадали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії з питань торгівлі та сільського господарства Олоф Гілл.

"Наш намір полягає в тому, щоб наступного тижня виступити з пропозицією щодо торговельних заходів Єврокомісії стосовно України. Я не можу сказати більше про це зараз, тому що все це ще обговорюється на внутрішньому рівні", – зазначив Гілл.

За його словами, Рада ЄС проведе стратегічний діалог про майбутнє сільського господарства в Європі 23 січня, де буде обговорюватися питання України.

"Можу сказати, що наш намір має значною мірою вирішити деякі з проблем та чутливих питань (щодо імпорту української агропродукції до ЄС)", – резюмував Гілл.

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Єврокомісії зажадали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

У вересні 2023 року Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про обмеження на імпорт українського зерна після того, як Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт до п'яти сусідніх з Україною країн ЄС.

У відповідь Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі проти цих трьох країн, а інші члени ЄС засудили їхні односторонні обмеження.

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