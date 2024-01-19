Еврокомиссия готовит предложения по агропродукции из Украины

Еврокомиссия на следующей неделе предложит торговые меры в отношении Украины после того, как Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия в совместном письме к ЕК потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Олоф Гилл.

"Наше намерение заключается в том, чтобы на следующей неделе выступить с предложением по торговым мерам Еврокомиссии в отношении Украины. Я не могу сказать больше об этом сейчас, потому что все это еще обсуждается на внутреннем уровне", – отметил Гилл.

По его словам, Совет ЕС проведет стратегический диалог о будущем сельского хозяйства в Европе 23 января, где будет обсуждаться вопрос Украины.

"Могу сказать, что наше предложение должно в значительной степени решить некоторые из проблем и чувствительных вопросов (относительно импорта украинской агропродукции в ЕС)", – резюмировал Гилл.

Ранее министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме в Еврокомиссию потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

В сентябре 2023 года Польша, Словакия и Венгрия объявили об ограничении на импорт украинского зерна после того, как Еврокомиссия решила не продлевать запрет на импорт в пять соседних с Украиной стран ЕС.

В ответ Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию против этих трех стран, а другие члены ЕС осудили их односторонние ограничения.

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