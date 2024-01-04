У Польщі заявили, що ембарго на українські продукти буде безстроковим

В уряді Польщі заявили, що ембарго на експорт українських продуктів буде діяти безстроково.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, якого цитує пресслужба польського міністерства.

"Кордони не будуть відкриті, ембарго на українські продукти є безстроковим – до його скасування", – зазначив міністр.

За його словами, переговори із фермерами-мітингувальниками є важливими для напрацювання найкращих рішень, "однак юридичне закріплення будь-яких вимог потребує часу".

"Немає підстав вважати, що те, що я пообіцяв, не буде реалізовано", – додав Секерський.

Раніше Секерський заявляв, що заборона на імпорт українського зерна до Польщі зберігатиметься до тих пір, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

Нагадаємо, у четвер польські фермери з організації "Ошукане село" з 09:00 4 січня відновили блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

За словами лідера протестувальників Романа Кондрува, вони пропускатимуть по три вантажівки на годину, тоді як протест, попередньо, триватиме до 3 лютого.

Секерський перед цим приїжджав у Медику і запевняв, що вимоги фермерів будуть виконані, однак, за словами Кондрува, письмового запевнення він не отримував.